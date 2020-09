Niedługo po ogłoszeniu dymisji Łukasz Szumowski wybrał się na urlop. Zdjęcia z jego wypoczynku wywołały falę krytyki. – Ja po prostu spędziłem na morzu około 10 dni z jedną osobą i niestety wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać, żeglując po oceanie – powiedział były szef resortu zdrowia w „Porannej rozmowie” RMF FM. Na zakończenie dzisiejszego programu Szumowski dał próbkę talentu… muzycznego.

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek już na wstępie programu nawiązał do zdjęć wakacyjnych byłego ministra zdrowia, które pojawiły się w tabloidach wkrótce po jego dymisji. Łukasz Szumowski nie ukrywał, że zdziwiła go obecność fotoreporterów nad oceanem.

– Ja po prostu spędziłem na morzu około 10 dni z jedną osobą i niestety wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać, żeglując po oceanie. Okazuje się, że nawet tam niestety ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne – przyznał.

🎥 Były minister zdrowia @SzumowskiLukasz w #RozmowaRMF: Wakacje się udały. Spędziliśmy wiele, wiele godzin żeglując. Na ląd zeszliśmy tylko raz @RMF24pl pic.twitter.com/dknsUaozBi — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) September 10, 2020

Pomimo „celebryckich” zdjęć, Szumowski miło wspomina swój wypoczynek. – Wakacje się udały, spędziliśmy naprawdę wiele, wiele godzin, ponad 100 godzin, żeglując. Na ląd zeszliśmy tylko raz. Na wysepkę, z tego co wiem, to chyba nie było ani jednego przypadku koronawirusa. Byliśmy we dwóch, więc było bezpiecznie – podkreślił.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że zdjęcia, które pojawiły się w tabloidach sugerowały pobyt na pokładzie luksusowego jachtu oceanicznego. – To pokazuje wiedzę i rzetelność, bo jacht oczywiście wspaniały, bardzo dzielna jednostka. Świetnie sobie radzi w dużych falach, przy dużym wietrze, ale ma raptem 12 metrów, dwie kajuty i 20 lat, ale jest cudownym jachtem, który przepłynął ocean. Tylko do luksusu może na dwie osoby… – stwierdził gość RMF FM.

Szumowski zaprezentował swój talent muzyczny. Były minister zdrowia zagrał na fortepianie

Pod koniec rozmowy Szumowski zaprezentował słuchaczom swoje umiejętności muzyczne. Okazało się, że były minister zdrowia ćwiczy grę na fortepianie. Jak mu poszło? Odpowiedź poniżej:

Źródło: RMF FM, Twitter