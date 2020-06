Łukasz Szumowski pytany był na antenie Polsat News o ostatnie wypowiedzi Edyty Górniak. Wokalistka stwierdziła, że nie da się zaszczepić a za wybuchem epidemii koronawiursa stoją globaliści. Odpowiedź ministra zdrowia była dosadna.

O Edycie Górniak było w ostatnim czasie bardzo głośno. I to nie za sprawą występów wokalnych, ale wypowiedzi nawiązujących do teorii spiskowych. W rozmowie z portalem wrealu24 wokalistka jednoznacznie pokazała się jako przeciwniczka szczepień. „Dopóki żyję nie dam się zaszczepić. Wolę odejść z tego świata, niż pozwolić komukolwiek cokolwiek wstrzyknąć w mój organizm” – powiedziała.

Górniak nie omieszkała też nawiązać do sytuacji pandemii. „Zdecydowanie ktoś za tym stoi. Globaliści. Nie chciałabym powiedzieć wszystkiego, co myślę, bo mogłabym pogrążyć ludzi w jeszcze większym smutku. Ludzie świadomi są zagrożeniem dla liderów światowych. Lepiej mieć masę ludzi, którzy wykonają polecenia. Takim ludziom łatwiej jest dyktować warunki życia” – mówiła.

Już wcześniej Edycie Górniak odpowiadał Łukasz Szumowski. Na antenie Polsat News minister zdrowia ponownie odniósł się do słów wokalistki. „To brzmi trochę tak, jak spisek 12 mędrców, którzy sterują gospodarką światową i kryzysami” – powiedział. „Nie bardzo wiem, jak ci globaliści mieli tego maleńkiego wirusa skonstruować w jakimś tajnym laboratorium” – dodał.

Szef resortu zdrowia stwierdził, że z uwagi na kryzys gospodarczy, nikomu nie opłacałoby się wywoływać globalnej pandemii. „Pamiętajmy, że to są teorie spiskowe, jak wiele – jak to, że 5G powoduje wirusa, jak to, że w szczepionkach są mikrochipy” – mówił.

Czytaj także: Gessler o koronawirusie: „Bo nigdy nie wyjedziemy z Polski”

Źr.: Polsat News, wrealu24