Media obiegły niepokojące doniesienia o tym, że na kolejnej polskiej granicy może mieć miejsce szturm migrantów w kierunku Polski. Tym razem chodzi o granicę z Rosją wzdłuż Obwodu Kaliningradzkiego. Do sprawy odniósł się w rozmowie z wpolityce.pl wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

W przestrzeni medialnej pojawiły się niepokojące doniesienia wskazujące, że Rosjanie ściągają do Kaliningradu migrantów z państw afrykańskich i azjatyckich. Może to wskazywać, że rosyjskie służby zorganizują szturm na polską granicę przypominający to, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej na granicy z Białorusią.

Wąsik w rozmowie z portalem wPolityce.pl zapewnia, że polskie służby obserwują rozwój wydarzeń. „Monitorujemy sytuację. Na razie nie mamy żadnego sygnału i zdarzenia na granicy polsko-rosyjskiej” – powiedział wiceszef MSWiA.

„Jesteśmy gotowi na różne scenariusze, nawet te najczarniejsze. Mamy zabezpieczone stosowne środki budżetowe. Myślę, że niedługo minister Mariusz Kamiński powie na ten temat więcej” – dodał Wąsik.

Wiceminister przypomniał, że szturm na granicę białoruską zakończył się niepowodzeniem białoruskich służb. „Tak samo, jak od początku monitorowaliśmy sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Opinia publiczna nawet nie wiedziała, że taki problem jest, a my już tam działaliśmy – była stawiana zapora z koncertiny” – zapewnił Wąsik.

