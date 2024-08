Serwis WP Sportowe Fakty opublikował nagranie z powitania polskich siatkarzy i Julii Szeremety, którzy wrócili z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zarówno zawodnicy, jak i pięściarka zdobyli srebrne medale.

Zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Do Polski wracają kolejni sportowcy, którzy brali udział w tej wielkiej imprezie. Wśród nich są m.in. reprezentacja Polski w siatkówce oraz Julia Szeremeta, którzy zdobyli srebrne medale.

Do kraju wrócili w poniedziałek. Samolot z nimi na pokładzie wylądował na warszawskim Okęciu. Na miejscu czekało na nich mnóstwo kibiców, którzy zrobili prawdziwe show. Sportowcy byli poruszeni.

Na lotnisku siatkarzy i Szeremetę przywitała też Otylia Jędrzejczak – wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – Gratuluję wam i jestem dumna, że mogę tego dokonać. To jest coś niesamowitego. Sport uczy wygrywać, uczy przegrywać, pokazuje liderów, ale też że nie można się poddawać. Wy pokazaliście to w Paryżu – powiedziała.

Ogromną owację zebrała Szeremeta, która nie mogła nawet przebić się ze swoją przemową przez okrzyki kibiców. Podkreślała jednak, że chciała bardzo zdobyć złoty medal. Mimo tego, jak powiedziała, „jest szczęśliwa”.

– Dziękujemy za tak liczne przybycie. Jesteście fantastyczni. Grać dla was to czysta przyjemność i honor. Spełniliśmy swoje, ale i wasze marzenia. To dopiero początek. Czuję, że ta grupa się nie zatrzyma i zrobi coś większego i szalonego w Los Angeles – powiedział z kolei siatkarz Bartosz Kurek.

