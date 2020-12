Robert Lewandowski zdeklasował rywali i odebrał statuetkę FIFA The Best. Na kanale Bayernu Monachium na Twitterze zaprezentowano, w jaki sposób napastnik przewoził ją do domu. Okazuje się, że wykorzystał do tego… dziecięcy fotelik.

Tym razem Lionel Messi i Cristiano Ronaldo nie mieli szans. Robert Lewandowski zgarnął aż 52 procent głosów i odebrał w czwartek statuetkę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza świata. „Nigdy nie przestawaj marzyć. To niesamowity zaszczyt odebrać taką nagrodę” – napisał w mediach społecznościowych.

Tymczasem na oficjalnym kanale Bayernu Monachium na Twitterze ukazało się nagranie, na którym widać, w jaki sposób polski napastnik przewoził statuetkę do domu. Okazuje się, że wykorzystał w tym celu… fotelik dziecięcy. „Bezpieczeństwo przede wszystkim” – czytamy.

Wygląda na to, że podróż była faktycznie bezpieczna. Na kolejnym nagraniu widać bowiem, że Lewandowski jest już w domu – oczywiście razem ze statuetką.

Źr.: Twitter/FC Bayern Munchen