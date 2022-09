Sara James jest ostatnio na ustach nie tylko całej Polski. Jej występy w amerykańskiej edycji programu „Mam talent” zachwycają wszystkich. W finale ponownie sprawiła, że wszyscy jurorzy wstali po wykonaniu przez nią piosenki „Running Up That Hill”.

Sara James zachwyciła amerykańskich widzów już na etapie castingów. To właśnie tam otrzymała złoty przycisk od Simona Cowella, który upoważnił ją do przejścia do odcinków emitowanych na żywo. W półfinale ponownie podbiła serca wszystkich, prezentując autorską interpretację piosenki „Rocket Man”. Dało jej to awans do finału.

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu Polka po raz kolejny zachwyciła wszystkich. Sara James wykonała legendarny hit Kate Bush pt. „Running Up That Hill”. Wybór piosenki ponownie był bardzo trafiony, ponieważ piosenka w ostatnim czasie jest niezwykle popularna ze względu na użycie jej w serialu „Stranger Things”.

Sara James zachwyciła też jurorów, którzy nagrodzili ją owacjami na stojąco. „Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę” – powiedział Simon Cowell.

