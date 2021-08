„Wiadomości TVP” ogłosiły dymisję Jarosława Gowina. Pasek, który wyemitowano podczas głównego wydania programu informacyjnego Telewizji Polskiej.

Jarosław Gowin stracił stanowisko w rządzie. Ogłosił to rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, Piotr Mueller. Głównym powodem odwołania lidera Porozumienia miały być próby blokowania „Polskiego Ładu”, czyli sztandarowego programu Prawa i Sprawiedliwości.

„Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina” – powiedział rzecznik rządu. Wtórowała mu Beata Mazurek, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego. Więcej TUTAJ.

Informację o dymisji Jarosława Gowina podały podczas wtorkowego wydania „Wiadomości TVP”. Materiał na temat odwołania lidera Porozumienia przygotował Dominik Cierpioł. Pasek, który zapowiadał materiał mówi wszystko.

„Blokował <<Polski Ład>>, stracił stanowisko” – napisano w zajawce, która poprzedziła materiał dotyczący dymisji Jarosława Gowina.

Jarosław Gowin zabrał głos ws. swojej dymisji. Polityk poinformował, że o swojej dymisji dowiedział się z mediów. Bardzo krytycznie to ocenił. „To wiele mówi o pewnej kulturze politycznej. A może antykulturze politycznej, która w ostatnim czasie w naszym obozie zapanowała” – stwierdził Gowin.

„Ale wszyscy mamy świadomość, że moja dzisiejsza dymisja, wynikająca z wierności programowi ZP, programowi, któremu sprzeciwia się wiele elementów Polskiego Ładu, przede wszystkim te rozwiązania podatkowe – otóż ta dymisja jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i końcem Zjednoczonej Prawicy” – dodał .

Czytaj więcej: Gowin: „Moja dymisja jest końcem Zjednoczonej Prawicy i zerwaniem koalicji”