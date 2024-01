Do sieci trafiło nagranie, na którym widać „powitanie” Mariusza Kamińskiego przez więźniów aresztu w Radomiu. To tam karę ma odbywać polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do aresztów. Kamiński został przewieziony do Radomia, natomiast Maciej Wąsik do aresztu w Przytułach Starych. Do sieci trafił film, na którym widać i słychać, jak przywitano tego pierwszego w miejscu odosobnienia.

Nagranie jest przerażające i pełne wulgaryzmów, dlatego nie będzie go publikować. Film jest dostępny w wielu serwisach społecznościowych. Słychać na nim, jak więźniowie krzyczą: „Je**ć Kamińskiego”.

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele Służby Więziennej, którzy odpowiedzieli na pytania skierowane do nich przez dziennikarzy „Super Expressu”. Ich stanowisko w tej sprawie jest jasne.

Więźniowie wulgarnie przywitali Kamińskiego

– W odpowiedzi na pani zapytanie i przesłany materiał filmowy uprzejmie informujemy, że bezpieczeństwo osobiste osoby w stosunku, do której kierowane były okrzyki innych skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Radomiu cały czas było i w dalszym ciągu jest zapewnione – informuje Służba Więzienna.

– Jak już wcześniej informowaliśmy Służba Więzienna jest zobowiązana podejmować wszelkie działania aby każdemu osadzonemu zapewnić bezpieczeństwo osobiste. We wcześniejszych komunikatach informowaliśmy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami już w pierwszym dniu po przyjęciu do odbywania kary każdy osadzony informowany jest, że w trakcie pobytu w więzieniu może zetknąć się z zachowaniami charakterystycznymi dla środowisk przestępczych i właśnie taki incydent miał miejsce w Areszcie Śledczym w Radomiu – informuje Służba.

Głos w tej sprawie zabrali też politycy PiS, którzy podnoszą, iż osadzeni to w większości elektorat Platformy Obywatelskiej. W mediach społecznościowych znajdziemy wiele wpisów na ten temat.

