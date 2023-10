Serwis ewybory.eu opublikował średnią sondażową z ostatnich 10 dni. Czy to oznacza, że właśnie taki będzie wynik nadchodzących wyborów parlamentarnych?

Wybory parlamentarne odbędą się już 15 października. Wielkimi krokami zbliżamy się więc do decydujących rozstrzygnięć ws. przyszłości politycznej naszego kraju. Kto obejmie władzę i czy ponownie będzie to Zjednoczona Prawica?

Serwis ewybory.eu opublikował właśnie średnią sondażową z ostatnich 10 dni. Jest to więc swoisty „wyciąg” z badań przeprowadzonych w ostatnim czasie. Zgodnie z tą analizą największym poparciem nadal cieszy się Zjednoczona Prawica, która może liczyć na rezultat 34,4% głosów.

Drugie miejsce na podium przypadło Koalicji Obywatelskiej, którą – biorąc pod uwagę średnią sondażową – popiera 29,1% uczestników przeprowadzonych w ostatnim czasie badań.

Średnia sondażowa z ostatnich 10 dni

Ostatnie miejsce „na pudle” należy do Trzeciej Drogi, która uzyskała rezultat na poziomie 9,5% głosów. Czwarta pozycja to Lewica, którą popiera z kolei tyle samo ankietowanych, co formację Szymona Hołowni i Władysława Kosniaka-Kamysza.

W Sejmie znalazłoby się również miejsce dla Sławomira Mentzena i spółki, czyli Konfederacji. To ugrupowanie może z kolei liczyć na rezultat oscylujący w granicach 8,5% głosów.

