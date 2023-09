„Wiadomości TVP” wyemitowały kolejny pasek, który zaskoczył internautów. Niektórzy z nich uważali nawet, że to fejk.

„Wiadomości TVP” słyną z pasków informacyjnych, które wyświetlane są podczas programu. Ich celem jest krótkie „zajawienie” zapowiadanego przez prezentera lub prezenterkę materiału, który za chwilę pojawi się na ekranie.

Podczas ostatniego wydania „Wiadomości TVP” wyemitowano jednak pasek, który mocno zaskoczył internautów. Niektórzy z nich myśleli nawet, że to przeróbka jakiegoś funkcjonującego w mediach społecznościowych „śmieszka”.

W „Wiadomościach” pokazano materiał dotyczący Platformy Obywatelskiej oraz jej propozycji wyborczych. Opatrzono go paskiem o treści: „Pralka Frania ma więcej programów niż PO”.

Screen paska trafił do serwisu x.com, gdzie zobaczyli go internauci. Zaroiło się rzecz jasna od komentarzy. Niektórzy, tak jak to zostało wspomniano wyżej, myśleli, że to fejk. Okazało się jednak, iż w „Wiadomościach” zacytowano wypowiedź jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości – Radosława Fogla.

Ale teraz to jest fejk.

