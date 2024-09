Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku, Krzysztof Wiciak alarmuje, że tama w Jarnółtówku w każdej chwili może ulec zerwaniu. Władze samorządowe wystąpiły do mieszkańców z dramatycznym apelem w sprawie ewakuacji. Później może być za późno.

„Mieszkańcy Moszczanki, Łąki Prudnickiej, jak najszybciej ewakuujcie się. Mam informację, że jest przebicie na wale w Jarnołtówku i tama jest zagrożona, może dojść do jej zerwania” – alarmuje komendant Wiciak w nagraniu w mediach społecznościowych. Ostrzeżenie dotyczy również Jarnołtówka, Pokrzywnej, dotyczy również samego Prudnika.

„Bardzo Was proszę, potraktujcie to poważnie i ewakuujcie się najszybciej jak możecie. Ja muszę moje służby mieć w gotowości do pełnego wycofania” – dodał komendant.

Na nagraniu wystąpił również Grzegorz Zawiślak, burmistrz Prudnika. Gdyby tama uległa zerwaniu, powódź bardzo szybko ogarnęłaby zagrożone miejscowości. „Nie będzie czasu na ewakuację. Służby do Was nie dotrą, bo nie będą w stanie przy takiej wodzie do Was dotrzeć. Nie lekceważcie tego apelu, ewakuujcie się natychmiast” – powiedział Zawiślak.

Źr. se; onet; facebook