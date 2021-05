Roksana Węgiel to uczestniczka „Dance Dance Dance” budząca sporo kontrowersji. Zdaniem części widzów, jej choreografie nie są odpowiednie do wieku. Ostatnio młoda wokalistka krytykowana była za taniec do piosenek Britney Spears.

W jednym z ostatnich odcinków „Dance Dance Dance” Roksana Węgiel wykonywała choreografię do piosenek Britney Spears: „Baby One More Time” oraz „Toxic”. Jak podaje Pudelek, jej choreografia wzbudziła sporo kontrowersji. Portal informuje, że do Telewizji Polskiej spłynęły zażalenia od widzów.

Informator portalu donosi, że widzowie zarzucili Roksanie Węgiel i Oliwii Górniak promowanie nagości i erotyki. „Po szóstym odcinku do produkcji spłynęły informacje, że przedstawiane w programie choreografie są promowaniem nagości i erotyki w telewizji publicznej. Chodzi przede wszystkim o występy nieletnich Roksany Węgiel i Oliwii Górniak. Podczas wykonywania układów do teledysków Britney Spears („Baby One More Time” i „Toxic”) Roksana wykonywała prowokujące gesty i prezentowała obnażone części ciała” – czytamy.

Pudelek podaje, że widzowie skrytykowali też wspólną choreografię uczestniczek. „Podczas ostatniego wykonania choreografii do układu „Revolution” zaprezentowały telewidzom ostry makijaż i tapir, który został uznany za absolutnie niestosowny dla osób w tak młodym wieku. Poproszono po raz kolejny producentów, aby nastolatki nie otrzymywały układów, w których epatuje się nagością w sposób nieprzyzwoity” – podaje informator.

Źr.: Pudelek, YouTube/Dance Dance Dance TVP