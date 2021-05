Zaangażowanie Agustina Egurroli w program „Dance Dance Dance” wywołało wiele emocji. Tancerza skrytykowała między innymi Kinga Rusin, która współpracowała z Egurrolą między innymi w „You Can Dance”. W rozmowie z „Party” juror odniósł się do zarzutów.

Agustin Egurrola i Joanna Jędrzejczyk pojawili się obok Idy Nowakowskiej w składzie jurorskim trzeciej edycji „Dance Dance Dance”. Szczególnie zaangażowanie tancerza wywołało wiele kontrowersji. Wcześniej związany był on ze stacją TVN, pojawiał się jako juror programów „You Can Dance” oraz „Mam talent”.

Egurrola skrytykowany został ostro między innymi przez Michała Piróga, Kubę Wojewódzkiego czy Kingę Rusin. Teraz tancerz w rozmowie z „Party” postanowił na to odpowiedzieć. „Taniec jest moją pasją, którą kieruję się całe życie i idę za tą pasją. I „Dance Dance Dance” to był kolejny przystanek na mojej tanecznej drodze, i to są moje priorytety w życiu, i idę do przodu” – powiedział.

Odnosząc się do komentarzy Kingi Rusin, Agustin Egurrola stwierdził, że „każdy ma prawo do swojego zdania”. „Ja idę zgodnie ze swoim sumieniem i jestem tam, gdzie jest taniec, gdzie moi tancerze mogą występować, gdzie mogę się realizować. Całe życie uczyłem się tańca, uczę tańce i chcę być w takich programach” – dodał.

Źr.: Party