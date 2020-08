Na antenie TVP Info Dominik Tarczyński nie przebierał w słowach krytyki pod adresem Konfederacji. Politykom tej formacji oberwało się przede wszystkim z powodu braku poparcia dla Andrzeja Dudy w II turze wyborów prezydenckich.

„Konfederacja bardzo jasno nie opowiedziała się za patriotą Andrzejem Dudą, za programem patriotycznym, który gwarantował ochronę Polski przed szaleństwem LGBT.” – rozpoczął Tarczyński. „Sam fakt, że stawiali politykę i swój interes partyjny wyżej niż Polskę, jest absolutnie skandaliczny, hańbiący na przyszłość, pokazujący, kim są” – dodał.

„Obrażanie się, że pan Braun (…) nie dostał poparcia w jakiś wyborach samorządowych i stawiania na szali przyszłości Polski, naszych dzieci i wnuków przed niebezpieczeństwem ideologii LGBT, jest po prostu żenującym argumentem” – grzmiał Tarczyński.

#Forum | @D_Tarczynski u @AKlarenbach: Hańbą jest to, że #Konfederacja bardzo jasno nie opowiedziała się za patriotą, Andrzejem Dudą, za programem, który gwarantował ochronę Polski przed szaleństwem ideologii #LGBT. pic.twitter.com/Ajong1w31Y — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) July 31, 2020

„Fakt, że jednoznacznie Konfederacja nie opowiedziała się za polskim interesem, bezpieczeństwem rodzin, zemści się na nich. Już się mści, a teraz LGBT, tęczowy Trzaskowski wyplują ich i nigdy nie będą mieli z tego żadnego politycznego interesu. Jest to hańba. Historia zapisze wam wasze zachowanie i Polacy powinni o tym pamiętać” – kontynuował Tarczyński.

„Wasze stawanie na dwie nóżki przypomina Wałęsę, który mówił, że trzeba wspierać lewą nogę. Wy właśnie wsparliście tęczową nogę. Wy będziecie odpowiedzialni za to, jeżeli Trzaskowskiemu się uda stworzyć potężny ruch, bo zdobył głosy m.in. dzięki wam. Jeżeli to szaleństwo ideologii LGBT będzie siało w Polsce spustoszenie, to wy będziecie za to współodpowiedzialni” – podsumował Tarczyński.

#447 i brednie Konfederacji pic.twitter.com/mr7r1ZPINy — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) August 1, 2020

Źr. twitter; wPolityce.pl