14 sierpnia na krzyżu na Giewoncie zawisła tęczowa flaga. W miesiąc po tym wydarzeniu w parafiach na terenie Zakopanego i Kościeliska odbędzie się specjalne nabożeństwo. Wierni będą przepraszać za znieważenie krzyża „obcymi flagami”.

14 sierpnia na krzyżu na Giewoncie zawisła tęczowa flaga – symbol ruchu LGBT. Kilka tygodni wcześniej, jeszcze podczas kampanii wyborczej, pojawił się tam plakat wyborczy zachęcający do głosowania na Andrzeja Dudę. Krzyż w tym miejscu często wykorzystywany jest w celach ideologicznych czy politycznych.

I właśnie za znieważenie krzyża chcą przeprosić księża i wierni z zakopiańskich parafii. „W tym roku 14 września chcemy złączyć się modlitwą suplikacyjną i przepraszać Boga za znieważenie Krzyża na Giewoncie obcymi nam flagami. Chcemy bronić krzyża do czego zachęcał nas św. Jan Paweł II” – czytamy na stronie Parafii Tatrzańskiej św. Krzyża w Zakopanem.

Specjalne nabożeństwo w Zakopanem i Kościelisku

Nabożeństwo ma odbyć się we wszystkich kościołach Zakopanego i Kościeliska. „Modlitewne spotkania odbędą się we wszystkich kościołach Zakopanego i Kościeliska równocześnie o godz. 15.00 łącząc się z pielgrzymami, którzy w tym czasie będą na Giewoncie. Tak jak w 1901 roku gdy postawiono krzyż na Giewoncie na dany znak dzwony zabiły, a lud modlił się i śpiewał. W tym roku chcemy opleść modlitwą różańcową Tatry wraz z Krzyżem na Giewoncie. W naszym kościele, kiedy dzwony obwieszczą godz. 15.00 wystawimy Najświętszy Sakrament i odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Do godz. 16.00 adoracja indywidualna, a o godz. 16.00 adorację przebłagalną poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym. Zakończenie uroczystości Mszą św. o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy” – czytamy.

Proboszcz Parafii św. Krzyża w rozmowie z „Gazetą Krakowską” powiedział, że krzyż nie jest miejscem do manifestowania światopoglądu czy polityki. „Będziemy się modlić, bo krzyż od 2000 lat jest symbolem Zmartwychwstania Chrystusa i miłości Boga do ludzi, a nie tablicą, gdzie można wieszać swoje banery polityczne czy manifestować światopogląd” – mówił.

W tym roku 14 września chcemy złączyć się modlitwą suplikacyjną i przepraszać Boga za znieważenie Krzyża na Giewoncie… Opublikowany przez Parafia Tatrzańska św. Krzyża w Zakopanem Wtorek, 8 września 2020

