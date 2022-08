Morskie Oko widziało już wiele zaskakujących zachowań turystów. Tym razem znów przekroczono jednak pewną granicę. Gdy w piątek rano pierwsze osoby dotarły na miejsce, zobaczyły, że nad brzegiem turyści rozbili sobie namiot i właśnie zabierali się do śniadania. O sprawie informuje serwis Tatromaniak.

Niestety, o nieodpowiedzialnym zachowaniu turystów w Tatrach można pisać bez końca. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że swoim postępowaniem z jednej strony szkodzą przyrodzie, a z drugiej zagrażają własnemu życiu i zdrowiu. Tatrzański Park Narodowy stara się egzekwować przepisy, ale często jest to bardzo trudne.

A szczególnie trudne jest to w przypadku najpopularniejszych szlaków, do których z pewnością można zaliczyć ten nad Morskie Oko. Do tego najpopularniejszego stawu prowadzi wygodna, asfaltowa droga, która każdego dnia przyciąga tysiące turystów. W okolicach sierpniowego długiego weekendu przeżywa prawdziwe oblężenie. Jak się okazuje, niektórzy nad Morskim Okiem postanawiają zostać dłużej, nie korzystając wcale ze schroniska.

Jak informuje serwis Tatromaniak, gdy 12 sierpnia około godziny 8:00 pierwsi turyści docierali nad Morskie Oko, zastali tam namioty i parę, która jadła śniadanie. Wcześniej zrobiła sobie nawet stół z okazałych kamieni. Na miejsce wezwano służby TPN, ale nie wiadomo, jak skończyła się interwencja.



W sieci internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem turystów, którzy nad Morskim Okiem urządzili sobie biwak. „Dobrze, że parawanu nie postawili i nie zaklepali ręcznikami leżaków” – czytamy w jednym z komentarzy. „Kompletny brak szacunku do przyrody, prawa, zasad współżycia społecznego. Chyba że ci ludzie nie umieją czytać lub nie rozumieją tego, co czytają. Dla mnie, kiedyś Strażnika Ochrony Przyrody, rzecz niewyobrażalna” – czytamy w innym.

Jeden z internautów zauważył jednak, że jeśli turyści otrzymali karę, to prawdopodobnie była ona niewielka. A wrażenia – bezcenne. „Kara finansowa będzie zbliżona do noclegu w schronisku, a wrażenia… bezcenne! Więc i tak im się opłacało” – napisał.

Źr.: Tatromaniak, Facebook/Tatromaniak