Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Survyes dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” potwierdza dominującą rolę Zjednoczonej Prawicy na polskiej scenie politycznej. Powody do poważnego niepokoju mają natomiast politycy Konfederacji.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Zjednoczona Prawica. Na formację rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 37,1 proc. ankietowanych. Oznacza to lekki spadek o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce w stawce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która cieszy się poparciem na poziomie 25,5 proc. W porównaniu z majem wynik tej listy polepszył się o 0,6 pkt proc.

Trzecią lokatę zajmuje Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chęć głosowania zadeklarowało 10,2 proc. respondentów. To więcej o 1,2 pkt. proc. w porównaniu z wynikiem, jaki wskazał poprzedni sondaż. Natomiast Lewica, na którą chce zagłosować 8,3 proc. ankietowanych, zanotowała spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu z sondażem z maja.

Sondaż wskazuje, że swoją reprezentację w Sejmie uzyskałoby jeszcze PSL-Koalicja Polska. Ludowcy mogą liczyć na 5 proc. poparcia. Poniżej progu wyborczego znalazła się natomiast Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 4,3 proc. badanych.

Badania wykonano na grupie 1000 osób, metodą CAWI, czyli ankietą elektroniczną, 6 i 7 czerwca.

Źr. RMF FM