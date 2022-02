Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, wraz z delegacją parlamentarną przebywa w Kijowie. Polityk wziął udział w m.in. Sesji Plenarnej Rady Najwyższej Ukrainy. Na koniec swojego wystąpienia pokazał wymowny gest.

Ryszard Terlecki wraz z delegacją parlamentarną udał się na Ukrainę, by pokazać wsparcie Polski dla naszego wschodniego sąsiada. Groźba inwazji ze strony Rosji cały czas jest bowiem realna, o czym wprost mówi NATO, a także Stany Zjednoczone.

Polska delegacja wzięła udział w Sesji Plenarnej Rady Najwyższej Ukrainy, a Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, wygłosił przemówienie. – Wybraliśmy ten dzień, bo wywiady sojuszniczych państw informowały nas, że dziś albo w nocy nastąpi rosyjska agresja, więc postanowiliśmy tu przyjechać właśnie w tym dniu, żeby pokazać, że jesteśmy razem z wami – mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości. – Przyjechaliśmy dziś, by okazać naszą solidarność z Ukrainą i powiedzieć jasno i wam, i całej Europie, że wolna, suwerenna i niezależna od Rosji Ukraina jest racją stanu Polski i całej Europy – powiedział.

Terlecki podkreślił również, że w minionym tygodniu zarówno polski Sejm, jak i Senat przyjęły uchwały, w których zawiera się apel „do wszystkich organizacji międzynarodowych, ale szczególnie do Unii Europejskiej, do Paktu Północnoatlantyckiego o to, żeby stanowczo sprzeciwiały się sowieckim zakusom wobec Ukrainy”.

Terlecki przemawiał w ukraińskim parlamencie. Pokazał wymowny znak, rozległy się brawa

Na koniec swojego przemówienia Terlecki pokazał wymowny gest. Ułożył bowiem dwa palce w literę „V”, która symbolizuje zwycięstwo.

Gdy Terlecki zakończył przemówienie na sali plenarnej rozległa się burza braw. Ukraińscy deputowani byli wyraźnie podbudowani słowami, które wypowiedział wicemarszałek polskiego Sejmu.