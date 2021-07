Poruszający moment po spotkaniu Hiszpania – Szwajcaria podczas Mistrzostw Europy. Thiago Alcantara odłączył się od świętujących kolegów i zaczął pocieszać szwajcarskich zawodników. Jego gest został doceniony zarówno przez piłkarzy, jak i kibiców.

Ogromnych emocji dostarczył mecz Hiszpania – Szwajcaria podczas tegorocznych Mistrzostw Europy. Regulaminowy czas gry zaczął się remisem 1:1, mimo że Szwajcarzy grali w dziesiątkę. Dogrywka również nie przyniosła rezultatów, więc o losie meczu musiały rozstrzygnąć rzuty karne.

Te miały zaskakujący przebieg, ponieważ zawodnicy pudłowali na potęgę. Ostatecznie to Hiszpanie byli górą i wygrali konkurs zaledwie 3:1.

Po spotkaniu Szwajcarzy nie kryli smutku. Dużo pretensji miał do siebie między innymi Ruben Vargas, który przestrzelił rzut karny. W pewnym momencie od świętujących Hiszpanów odłączył się Thiago Alcantara, który podbiegł do Vargasa i zaczął go pocieszać. Wsparł także innych szwajcarskich zawodników, w tym miedzy innymi bramkarza Yanna Sommera. Gest Hiszpana został doceniony zarówno przez szwajcarskich zawodników, jak i kibiców.

Nie zmienia to faktu, że to właśnie Hiszpania awansowała do półfinału tegorocznych Mistrzostw Europy. Już we wtorek, 6 lipca, reprezentacja zmierzy się z Włochami. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00.

Źr.: Twitter/UEFA EURO 2020