Nie skończyła się jeszcze pierwsza kolejka fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze, a już mamy poważnego kandydata do najładniejszego gola turnieju. Brazylijczyk Richarlison w meczu z Serbią popisał się fantastycznym strzałem, o którym długo będzie głośno.

Już teraz można śmiało powiedzieć, że będzie to jeden z najładniejszych, jeśli nie najładniejszy gol całych mistrzostw świata w Katarze. Brazylijczyk Richarlison wykorzystał fantastyczne dośrodkowanie Viniciusa Juniora i najpierw podbił sobie piłkę, a następnie z przewrotki wpakował ją do siatki rywali. To trzeba zobaczyć.

Co ciekawe, był to już drugi gol Richarlisona w tym spotkaniu. Pierwszą bramkę strzelił w 62. minucie, a drugą w 73. minucie meczu. Ostatecznie Brazylia wygrała z Serbią 2:0 i została liderem grupy G.

W drugim spotkaniu tej grupy Szwajcaria pokonała 1:0 Kamerun. Zarówno Brazylia, jak i Szwajcaria, mają po 3 punkty, jednak to Brazylia ma lepszy bilans bramek.

Źr.: Twitter