Tłusty Czwartek zbliża się wielkimi krokami. Tradycyjnie sprawdzamy więc, ile trzeba zapłacić za pączka w restauracji Magdy Gessler. Okazuje się, że kwota jest kolosalna.

Tłusty Czwartek przypada na 8 lutego. Tego dnia zajadamy się słodkościami, w szczególności pączkami oraz faworkami. Mówi się, że aby godnie uczcić ten dzień powinno się zjeść przynajmniej jednego pączka wypełnionego przepysznym nadzieniem.

Pączki można nabyć rzecz jasna w cukierniach czy supermarketach, jednak oferują je też niektóre restauracje. W tym ta należąca do Magdy Gessler. Mowa o lokalu „Słodki słony”, który odwiedził reporter radia „ESKA”.

Cena pączka w tej restauracji w ubiegłym roku wynosiła 18 złotych. Już wtedy wszyscy łapali się za głowę i dopytywali czy faktycznie taka mała słodycz powinna być wyceniana na taką kwotę. Okazuje się jednak, że w 2024 roku cena jest jeszcze wyższa.

Tyle zapłacimy za pączka u Magdy Gessler

Reporter „ESKI”, który odwiedził lokal popularnej restauratorki i gwiazdy telewizji TVN przecierał oczy ze zdumienia. Cena pączka w restauracji „Słodki słony” poszła bowiem do góry.

Dziś za słodki przysmak musimy zapłacić aż 22 złote! Tak, to nie pomyłka. Tyle wynosi cena za jednego pączka w lokalu należącym do Magdy Gessler. Wiele wskazuje jednak na to, że cena nie zniechęca klientów.

– Pomimo tej znacznej podwyżki, zainteresowanie klientów nie maleje. Nawet przed godziną 12:00 liczba gości w lokalu była imponująca – relacjonuje reporter radia „ESKA”.

Przeczytaj również: