Poznaliśmy nazwisko kandydata na prezydenta w wyborach 2025 r., którego poprze Koalicja Obywatelska. Wyniki prawyborów ogłoszono podczas sobotniego spotkania. Zwycięstwo było bezapelacyjne!

Przypomnijmy, że w piątek w ramach Koalicji Obywatelskiej odbyło się głosowanie w ramach prawyborów. Uprawnionych do głosowania było ponad 25 tys. działaczy PO, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej.

Od początku premier Donald Tusk podkreślał, że to wyniki głosowania będą wiążące dla jego formacji.

Nazwisko kandydata na prezydenta już znane. To Rafał Trzaskowski!

Werdykt ostateczny ogłosił premier Tusk podczas Rady Krajowej PO. – Dziś rano miałem szansę rozmawiać długo i serdecznie z oboma kandydatami. Wszyscy wiemy, że to pierwszy krok, trzeba będzie przekonywać każdą Polkę, każdego Polaka do ostatniego dnia wyborów. Wiem, że ten, który wygrał, pójdzie do wyborów z pełną determinacją – podkreślił lider KO.

Zgodnie z przewidywaniami zwyciężył Rafał Trzaskowski, który uzyskał wielką przewagę nad swoim rywalem ponad 74 proc. głosów. – Zdecydowaliśmy się na prawybory, bo jesteśmy partią na serio demokratyczną. Radek Sikorski zgłosił swoją kandydaturę i bardzo dobrze, to nas wzmocniło. Znowu pokażemy, że jesteśmy w stanie obudzić całą Polskę – powiedział Trzaskowski.

Z informacji przedstawionych przez Tuska wynika, że w wyborach wzięło udział ponad 22 tysiące osób.

