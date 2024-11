Ks. Daniel Wachowiak podzielił się refleksją po wizycie w centrum handlowym. Duchowny zwrócił uwagę na jeden szczegół, który bardzo go zasmucił. – Przeoczyłem zmianę – podkreśla.

Ks. Daniel Wachowiak jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Kapłan działa m.in. na platformie x.com (dawny Twitter), gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat nie tylko zmian religijnych ale także społecznych.

Ostatnio duchowny zdradził, że udał się do centrum handlowego. To, co zastał na miejscu wprawiło go w smutny nastrój. Na co zwrócił uwagę? Okazuje się, że na liczbę osób z czworonogami…

Ks. Wachowiak poszedł do galerii handlowej: „Nie spodziewałem się zastanego widoku. Przeoczyłem zmianę”

„Byłem pierwszy raz od dawna w centrum handlowym. Nie spodziewałem się zastanego widoku. Przeoczyłem zmianę. Mnóstwo osób z psami. Niewiele z dziećmi” – podkreślił ks. Wachowiak.

Dla kapłana był to smutny widok, który wpisuje się – jego zdaniem – w obraz zmian społecznych w Polsce. – Przerażający znak czasów – podkreślił.

W komentarzach wielu internautów potwierdza, że w ostatnim czasie widzi mało kobiet w ciąży i mało dzieci. To potwierdza zmianę stylu życia młodych Polaków, którego skutkiem są problemy demograficzne.

