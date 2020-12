Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku jeszcze raz zobaczymy Tomasza Adamka w ringu. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, z kim zmierzy się w ostatniej walce, ale istnieje duża szansa, że będzie to Dariusz Michalczewski.

Tomasz Adamek po raz ostatni w ringu widziany był w październiku 2018 roku. Wówczas pokonał go Jarrell Miller, a „Góral” wycofał się z zawodowego sportu. Kilka miesięcy temu chciał wrócić na ring, by pożegnać się z kibicami, ale jego plany pokrzyżowała pandemia.

Wiele wskazuje jednak na to, że Adamek nie odpuści. W rozmowie z „Super Expressem” zdradził, że planuje pożegnalną walkę w przyszłym roku. Nie zdradził jednak, z kim się w niej zmierzy. „Nie mogę tego potwierdzić. Póki co jest taka propozycja. Na pewno moja walka odbędzie się 18 czerwca na gali, którą będzie organizował Tomasz Babiloński” – powiedział.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w pożegnalnej walce Adamek zmierzy się z Dariuszem Michalczewskim. Nie zostało to jednak potwierdzone. „Telewizja Polsat wykłada pieniądze i to ona wybiera mi rywala. Ostateczna decyzja należy jednak do mnie. Na pewno nie będę walczył z nikim z czołówki wagi ciężkiej, bo nie chcę zabijać się w ringu” – mówił.

Źr.: Super Express