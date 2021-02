Tomasz Komenda zamierza w najbliższym czasie wycofać się z życia publicznego. W programie „Uwaga! TVN” zdradził, że chce kupić dom, w którym zamieszka z rodziną. W ostatnim czasie sąd przyznał mu 12 milionów zł odszkodowania.

Tomasz Komenda to osoba, której historia poruszyła całą Polskę. Mężczyzna spędził 18 lat w więzieniu za czyn, którego nie popełnił. Wyszedł na wolność w 2018 roku, mimo tego, że już dawno jego alibi potwierdzało wiele osób.

Po wyjściu z więzienia Tomasz Komenda próbował na nowo ułożyć sobie życie. Początkowo nie był dobrze traktowany w pracy, pomocną dłoń wyciągnęli w jego kierunku bracia Collins, którzy zaproponowali mu pracę. W między czasie mężczyzna zaczął starać się o odszkodowanie w wysokości 18 milionów złotych – po milion złotych za każdy rok, jaki spędził za kratkami.

Teraz Sąd Okręgowy w Opolu wydał wyrok przyznający mężczyźnie 12 milionów złotych zadośćuczynienia oraz 811 tysięcy złotych odszkodowania. Łącznie Tomasz Komenda ma więc otrzymać niemal 13 milionów, a więc niemal 7 milionów mniej, niż się ubiegał. Wyrok jest nieprawomocny.

Komenda: „Chciałbym, żeby ludzie żyli swoim życiem”

W programie „Uwaga! TVN” Tomasz Komenda wyznał, że planuje wycofać się z życia publicznego. Chce, żeby ludzie żyli swoim życiem, a nie jego. Przyznał również, że żadne pieniądze nie zwrócą mu czasu, jaki spędził za kratkami. „Nie wiem, czy 18 lat można wynagrodzić za 12 milionów. Nie wiem, czy to jest sprawiedliwy wyrok. Żadna moneta nie jest dla mnie… żadne pieniądze mi tego nie wynagrodzą, to jest tylko moneta. Moich lat nikt nie wróci” – stwierdził.

Tomasz Komenda zdradził również, czym zamierza się zająć. „Może tak być, że pieniądze zawrócą mi w głowie, nie wykluczam tego, ale mam osobę, która będzie mnie pilnować. Chciałabym wyjechać, kupić dom i żyć, bo wszystko, co chciałem mieć, to mam: rodzinę, syna, kobietę, wszystko jest OK. Chciałbym, żeby było zamknięcie raz na zawsze, żeby ludzie żyli swoim życiem, a nie moim. Chciałabym, żeby taka historia już się nie powtórzyła” – powiedział.

