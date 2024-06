Koszmarne zdarzenie na Podlasiu. W dramatycznych okolicznościach tragicznie zginął ksiądz.

Do zdarzenia doszło 27 czerwca przed godziną 18 na drodze krajowej nr 8. Na wysokości miejscowości Rybniki doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Wstępne ustalenia wskazują na to, że kobieta, prowadząca samochód osobowy, jechała od strony Białegostoku.

– Wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście z kierunku Augustowa w wyniku czego doprowadziła do zderzenia obu pojazdów – informuje podlaska policja.

Niestety, w wyniku zderzenia kierowca motocykla zginął na miejscu. Nie było szans na uratowanie go. Później okazało się, że ofiara to znany w okolicy duchowny. To ks. Sylwester Szyluk, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy.

– Tragiczną wiadomość obiegła nasz region. Do domu Ojca odszedł po tragicznym wypadku Ks. Sylwester Szyluk. Ksiądz, który udzielił mi chrztu świętego 4 lutego 1989 roku. Niech dobry Bóg przyjmie Cię do swojego królestwa. Wynagrodzi wszelkie dobro, którego dokonałeś – napisał w mediach społecznościowych Artur Galjewicz, burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

Ksiądz Szyluk miał 61 lat. – To był ksiądz z charyzmą, wyjątkowy, będzie bardzo brakować tych ciekawych kazań, rozmów nie dokończonych” – napisał jeden z internautów komentując śmierć duchownego.

