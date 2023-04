Dramatyczny wypadek w Kluszkowicach nad Jeziorem Czorsztyńskim. Zginął jeden z gości lokalnego pensjonatu, który odpoczywał na miejscu.

To miał zwykły wyjazd na długi weekend. Niestety zakończył się tragicznie. Do dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Kluszkowice, która znajduje się nad Jeziorem Czorsztyńskim. Co roku przyjeżdża tam wielu turystów.

Serwis Onet.pl podaje, że w jednym z tamtejszych pensjonatów doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W jego wyniku zginął mężczyzna, który chwilę wcześniej wyszedł na balkon wypoczynkowego obiektu.

Niedługo później już nie żył. Turysta wypadł bowiem z balkonu i pomimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Upadek z wysokości 6,5 metra zakończył się śmiercią mężczyzny.

Funkcjonariusze lokalnej policji podają, że do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 21. Wykluczono udział osób trzecich, a zdarzenie zakwalifikowano jako nieszczęśliwy wypadek.

Jezioro Czorsztyńskiego to zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu, w Kotlinie Nowotarskiej, pomiędzy Pieninami a Gorcami. Znajduje się w województwie małopolskim i jest chętnie odwiedzany przez turystów z całej Polski.

