Na drodze ekspresowej S8 w okolicy miejscowości Wieruszów (woj. łódzkie) doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów tirów. Skończyło się tragedią. Pojazdy stanęły w płomieniach, w kabinie jednego z nich znaleziono zwęglone zwłoki.

Tragiczne sceny rozegrały się ok godz. 23 w czwartek. Do zdarzenia doszło na jezdni kierunku Wrocławia, w powiecie wieruszowskim. Po zderzeniu dwóch tirów, doszło do pożaru. Lokalne media i świadkowie relacjonują, że ogień widać było z odległości kilku kilometrów.

„W wyniku zdarzenia jeden z kierowców poniósł śmieć na miejscu. Jego zwęglone ciało znaleziono w kabinie” – powiedział w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Dariusz Górecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie. Drugi kierowca nie odniósł żadnych obrażeń.

„Na miejscu pracowało 12 zastępów straży pożarnej. Działania trwały przez całą noc i powoli dobiegają końca. Auta są usuwane z drogi” – dodał.

Policjanci z Wieruszowa wyjaśniają okoliczności tragedii.

Źr. Polsat News