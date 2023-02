Nie żyje Stanisław Rzepka. To 20-letni uczestnik programu „Górale” emitowanego na antenie telewizji Polsat Play.

Stanisław Rzepka był jednym z bohaterem programu „Górale” emitowanego na platformie Polsat Play. Jego uczestnikami są mieszkańcy południowej Polski, którzy przed telewizyjnymi kamerami pokazują widzom, jak wyglądają ich codzienne zwyczaje.

Rzepka, którego bardzo polubili fani programu, dał się poznać jako wielki miłośnik koni. – Różnica między kobietą a koniem jest taka, że jak wchodzę do stajni, to koń się zawsze śmieje i się cieszy. A jak to baby, one zawsze humory mają… – żartował w jednym z odcinków.

Niestety, media obiegła szokująca informacja, że zaledwie 20-letni mężczyzna zmarł. Do sieci trafił nawet nekrolog pogrzebowy ze zdjęciem Stanisława Rzepki.

Stanisław Rzepka nie żyje. Miał zaledwie 20 lat

– Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 23 lutego 2023 r. odszedł od nas w wieku 20 lat, zaopatrzony sakramentami świętymi, nasz najukochańszy syn, wnuk, brat, szwagier i wujek, Stanisław Rzepka – czytamy w treści opublikowanego przez dom pogrzebowy nekrologu.

Msza żałobna za Stanisława Rzepkę odbędzie się w sobotę 25 lutego 2023 r. o godz. 12.30 w Kościele Parafialnym w Brzegach. Doczesne szczątki 20-latka spoczną na tamtejszym cmentarzu.

