W miejscowości Kamień nastąpił tragiczny w skutkach wypadek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wymijania doszło do zderzenia się citroena z dołączonym do ciągnika sprzętem rolniczym. Niestety kierująca citroenem kobieta zmarła na miejscu zdarzenia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca citroenem w pobliżu zakrętu na drodze wymijała się z jadącym z przeciwka ciągnikiem z doczepioną zgrabiarką. W pewnym momencie kierująca samochodem uderzyła przodem auta w metalowy element zgrabiarki, po czym zjechała na przydrożne pole.

Niestety wypadek okazał się wyjątkowo tragiczny, bo kierująca autem 40-latka doznała poważnych urazów. Jej życia nie udało się uratować.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury będą prowadzić śledztwo, które ma ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego wypadku. Kierujący ciągnikiem 47-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Policjanci apelują do rolników poruszających się po drogach, by dbali o właściwe zabezpieczenie i oznakowanie swych pojazdów i dołączonych do nich urządzeń rolniczych.

Źr. Policja Lubelska