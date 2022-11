Trener reprezentacji Meksyku Gerardo Martino zabrał głos po przegranym meczu z Polakami. Szkoleniowiec jasno stwierdził, że to Meksykanie powinni wygrać to spotkanie. Teraz sytuacja w grupie jest mocno skomplikowana.

„To było bardzo dobre spotkanie pod względem intensywności i kontroli. Polacy mieli najlepszą szansę, ale myślę, że powinniśmy wygrać ten mecz, patrząc na jego cały obraz” – ocenił trener reprezentacji Meksyku Gerardo Martino po meczu z Polską. Spotkanie podczas mundialu w Katarze zakończyło się bezbramkowym remisem.

Szkoleniowiec ocenił swoją drużynę bardzo surowo. „Podobało mi się to, co drużyna robiła w pierwszej połowie. Mieliśmy w tym spotkaniu kilka dobrych momentów. Gdybyśmy byli bardziej inteligentni, pokonalibyśmy przeciwnika” – mówił. „To był dla nas trudny mecz. Wszystko rozegrało się w głowie piłkarzy. Brakowało nam precyzji pod bramką rywala. Zasłużyliśmy, by prowadzić już po pierwszej połowie, mieliśmy świetne okazje. W drugiej połowie Ochoa obronił rzut karny, lecz zasłużyliśmy na trzy punkty” – dodał.

Źr.: WP SportoweFakty