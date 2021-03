Już dziś na antenie TVP2 zostanie wyemitowany kolejny odcinek Bitew w programie „The Voice Kids”. Tym razem na scenie zmierzą się uczestnicy z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Wygląda na to, że trener złamie regulamin show.

Program „The Voice Kids” w ostatnich latach zyskał bardzo dużą popularność. Kolejna edycja emitowanego w Telewizji Polskiej show przynosi dużo emocji. Na etapie Bitew trenerzy stają przed trudnymi wyborami.

Już dziś przed takim wyborem stanie Dawid Kwiatkowski. Z krótkiego fragmentu zamieszczonego w sieci wynika, że trener złamie regulamin show. Nie wybierze bowiem jednej wokalistki do kolejnego etapu, ale weźmie wszystkie. „Słuchajcie, nie wiem, co powie na to produkcja, ale zamierzam wziąć je do Sing Offów. To jest moja ostateczna decyzja” – powiedział.

Decyzja Dawida Kwiatkowskiego wywołała duże poruszenie wśród pozostałych trenerów. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zareagowała na to produkcja.

Źr.: YouTube/JastrzabPost