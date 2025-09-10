Donald Trump zareagował na rosyjską prowokację z wtargnięciem dronów na terytorium Polski. W nocy z wtorku na środę w polską przestrzeń powietrzną wleciało ok kilkunastu rosyjskich dronów. Część z nich zestrzeliły myśliwce.

W nocy rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną RP. MON podjęło decyzję o zestrzeleniu niektórych obiektów. Okazało się później, że jeden z nich spadł na dom w Wyrykach niedaleko Włodawy w województwie lubelskim.

Przed godz. 8 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego. Wcześniej podkreślono, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w związku z masowym atakiem Rosji na Ukrainę jest „aktem agresji”, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich obywateli.

O godz. 17 czasu polskiego pojawił się bardzo tajemniczy wpis amerykańskiego prezydenta. Donald Trump osobiście zareagował na prowokację sugerując, że niebawem podejmie działania. Na razie nie wiemy, co ma na myśli.

„O co chodzi z naruszaniem przez Rosję przestrzeni powietrznej Polski? Zaczyna się” – napisał Donald Trump.

„Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia płynące z Polski i jeszcze dzisiaj prezydent planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim” – przekazał wcześniej Biały Dom w oświadczeniu przesłanym Interii.

