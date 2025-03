W środę odbyła się rozmowa telefoniczna prezydenta USA z prezydentem Ukrainy. Donald Trump przedstawił nowe rozwiązanie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Mogłoby znacznie poprawić bezpieczeństwo ukraińskie.

Po rozmowie z Władimirem Putinem przyszedł czas na telefon do Wołodymyra Zełenskiego. Donald Trump prowadzi działania na rzecz stworzenia gruntu pod rozmowy pokojowe pomiędzy naszymi sąsiadami.

W środę odbyła się rozmowa z prezydentem Ukrainy. W swoim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że była to „fantastyczna rozmowa telefoniczna”. Prezydent Ukrainy miał podziękować Trumpowi za „owocny początek” negocjacji ws. pokoju.

Trump ma nowy plan dla Ukrainy? Chodzi o elektrownie

Trump opowiedział Zełenskiemu o najważniejszych sprawach poruszonych podczas rozmowy z Putinem. – Prezydent Zełenski poprosił o dodatkowe systemy obrony powietrznej, by chronić cywilów, w szczególności o systemy rakietowe Patriot. Prezydent Trump zgodził się współpracować z nim, by poszukać tego, co jest dostępne, szczególnie w Europie – poinformowano w komunikacie.

Przywódcy zgodzili się na „częściowe zawieszenie broni”, które dotyczy infrastruktury energetycznej. W tym kontekście, Trump przedstawił Zełenskiemu nowy pomysł dot. bezpieczeństwa.

W ocenie Trumpa USA mogłyby „pomóc” w zarządzaniu elektrowniami ukraińskimi. – Amerykańska własność tych elektrowni byłaby najlepszą ochroną dla tej infrastruktury i wsparciem dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej – poinformowano w komunikacie sekretarza stanu USA Marco Rubio i doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’a Waltza.

Stany Zjednoczone mogłyby być „bardzo pomocne” w zarządzaniu elektrowniami.



