Donald Trump zabrał głos ws. spotkania z Władimirem Putinem. Wygląda na to, że dojdzie do przełomu.

Donald Trump, prezydent-elekt USA, właśnie oznajmił, że Władimir Putin złożył deklarację spotkania się z nim. Oznacza to, że najprawdopodobniej dojdzie do rozmowy przywódcy Stanów Zjednoczonych i rosyjskiego dyktatora, który w 2022 roku rozpętał wojnę na Ukrainie.

– Chce się z nami spotkać i właśnie to organizujemy – powiedział Trump 10 stycznia podczas swojego pobytu na Florydzie. – Prezydent Putin chce się spotkać. Powiedział to nawet publicznie i musimy zakończyć tę wojnę. To krwawy bałagan – dodał Donald Trump.

Co ciekawe, do sprawy odniósł się Kreml. Głos zabrał Dmitrij Pieskow, czyli rzecznik rosyjskiego dyktatora, który niejako dał do zrozumienia, że do spotkania głów państw faktycznie może dojść.

– Rosja z zadowoleniem przyjmuje deklarację gotowości prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa do rozwiązywania problemów poprzez dialog – powiedział bliski współpracownik Putina.

