Wszyscy państwo w całej Polsce pomagali Ukraińcom – i słusznie, dlatego że oni walczą za naszą wolność – podkreślił Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zaproponował nową wizję programu 800 plus dla Ukraińców.

Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Puńsku podzielił się swoim nowym pomysłem. Prezydent Warszawy zaproponował ogromne zmiany w dotychczasowej formule programu 800 plus wobec obywateli Ukrainy.

– Wszyscy państwo w całej Polsce pomagali Ukraińcom – i słusznie, dlatego że oni walczą za naszą wolność – przypomniał. – Na początku również, przez te pierwsze lata, obowiązywał pewien specjalny reżim, bo chcieliśmy pomóc Ukraińcom – dodał.

Trzaskowski proponuje zmiany w 800 plus. Chodzi o Ukraińców

Kandydat na prezydenta RP uważa, że formuła programu wymaga zmian. – Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale dzisiaj uważam, że nie możemy popełnić takiego błędu, jaki kiedyś popełniły inne państwa Zachodu, takie jak Niemcy czy Szwecja: że tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal – oświadczył.

W tym kontekście zaproponował ograniczenia, które wesprą polską gospodarkę. – Proponuję zmianę fundamentalną: mianowicie jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800 plus dla Ukraińców – one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki – powiedział.

Rozwój sytuacji w Ukrainie ma fundamentalne znaczenie także dla bezpieczeństwa Polski. Dlatego cieszę się, że miałem okazję spotkać się w Warszawie z prezydentem @ZelenskyyUa i porozmawiać o najważniejszych kwestiach dla naszego bezpieczeństwa i relacji polsko-ukraińskich. pic.twitter.com/gEiruCpZp3 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 15, 2025

Trzaskowski zaapelował publicznie do rządu, by podjął pracę na rzecz zmiany prawa. – To zmiana zdroworozsądkowa. Dlatego apeluję do rządu, żeby podjął prace nad zmianą prawa, tak żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony – podsumował.

Przeczytaj również: