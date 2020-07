Rafał Trzaskowski w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” odniósł się do niedawnych słów Jarosława Kaczyńskiego. Tuż po drugiej turze wyborów prezydenckich prezes PiS komentował wynik i pozycję polityczną prezydenta Warszawy. Ten nie pozostał dłużny.

Kaczyński komentował wybory w radiowej Jedynce. „Sądzę, że [Rafał Trzaskowski – red.] jest liderem już dziś, natomiast to, jak chce to wykorzystać, czy chce to zinstytucjonalizować – tego nie wiem. Czy jest to polityk zdolny, by stworzyć wielki obóz polityczny – to tylko Bóg wie, co będzie. Będę się przyglądał temu z bardzo znacznym zaciekawieniem” – powiedział prezes PiS.

Choć Kaczyński w swojej wypowiedzi zdaje się doceniać umocnienie pozycji politycznej prezydenta Warszawy, to ten raczej nie jest z tego zadowolony. W rozmowie z „DGP” Trzaskowski ocenił, że Kaczyński w ten sposób jedynie jątrzy na potrzeby polityczne.

„Rozumiem, że Jarosław Kaczyński jak zwykle szuka wroga i teraz próbuje go personalizować.” – mówił Trzaskowski. „Każdy ma swoją pracę do wykonania. Jestem prezydentem miasta stołecznego Warszawy i szefem rady Unii Metropolii Polskich. To jest praca, którą wykonuję od rana do wieczora” – zaznaczył.

Trzaskowski zapowiada zmiany w PO

Trzaskowski przyznał jednak, że wspólnie z Borysem Budką planuje głębokie zmiany w PO. „Uważam, że partie polityczne muszą się zmieniać. Będę wspierać Borysa Budkę w tym, by Platforma otworzyła się na nowych ludzi i nowe idee” – zapewnił.

„Przez ostatnie tygodnie wiele osób mówiło mi, że chcą pomóc w zagospodarowaniu energii, która ujawniła się w wyborach, ale bez zapisywania się do partii politycznej. Stąd pomysł budowania ruchu, który będzie konsolidował samorządowców, organizacje pozarządowe, społeczników i ludzi aktywnych” – powiedział Trzaskowski.

Źr. gazetaprawna.pl