W ostatnim czasie Koalicja Obywatelska nie ma dobrej passy i notuje duże spadki sondażowe. W szeregach formacji pojawiły się spekulacje, że sytuację może wykorzystać Rafał Trzaskowski, który ostatnio zintensyfikował swoje działania polityczne. Możliwych scenariuszy jest kilka.

Koalicja Obywatelska w ostatnich tygodniach regularnie notuje spadki w sondażach. Co gorsza, formacja utraciła nawet pozycję sondażowego lidera opozycji, bo praktycznie wszystkie badania wskazują już przewagę ruchu Szymona Hołowni. Do tego w szeregach PO zaczął narastać bunt przeciwko Borysowi Budce. Pojawiły się listy z podpisami posłów, którzy apelują o zmianę przywództwa.

Do tego doszedł jeszcze konflikt z Lewicą w sprawie głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Jak informuje Onet cała ta sytuacja doprowadziła do potężnego fermentu w szeregach Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem w całym zamieszaniu pojawił się Rafał Trzaskowski, który wyruszył w Polskę ze swoją inicjatywą skierowaną do młodych: „Campus Polska Przyszłości”.

Trzaskowski chce wykorzystać moment?

Według informatorów Onetu zwiększona aktywność prezydenta Warszawy akurat w tym momencie, to nie przypadek. Za jego działaniami ma stać „tajemniczy plan”, choć nikt do końca nie wie, na czym on ma polegać. W szeregach opozycji pojawiły się więc różne plotki na ten temat. Niektórzy w PO obawiają się, że Trzaskowski jeżdżąc po Polsce szykuje grunt pod nową formację polityczną i zupełną marginalizację PO.

„Powstaje równoległa do partii struktura. Plan może być podobny do tego, co zrobił Tusk w 2001 roku, rozbijając Unię Wolności i tworząc PO. Finał jest znany” – mówi Onetowi jeden z informatorów.

Pojawiają się też inne scenariusze. Nie wszyscy wierzą, że Trzaskowski zechce budować nową formację. Uważają, że wobec kłopotów Budki zechce go zastąpić na fotelu przewodniczącego partii i „odnowić Platformę”.

Źr. Onet