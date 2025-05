Takiego finału debaty Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem nikt się nie spodziewał!. – Za Polskę która łączy, nie dzieli – ogłosił Radosław Sikorski. Media społecznościowe obiegły zdjęcia, na których widać Rafała Trzaskowskiego pijącego piwo z liderem Konfederacji.

W sobotę Rafał Trzaskowski rozmawiał w ze Sławomirem Mentzenem. Lider Konfederacji przeprowadził wywiad z drugim z kandydatów na prezydenta, pytając go wprost o stanowisko w istotnych dla siebie sprawach. Choć Trzaskowski nie zgodził się z połową postulatów (cztery na osiem punktów), to jednak finał spotkania miał nieoczekiwany zwrot.

Niedługo po zakończeniu dyskusji, Trzaskowski pojawił się bowiem w pubie u Mentzena. Informację wraz z nagraniem opublikował, będący również w tym miejscu, szef MSZ Radosław Sikorski. – Za Polskę która łączy, nie dzieli – podkreślił.

Pił piwo z Mentzenem, kiedy przyszli jego zwolennicy. Takie okrzyki popłynęły w stronę Trzaskowskiego

W sieci zawrzało po publikacji nagrań z politykami KO. Mentzen obracał wszystko w żart, jego zdaniem z samego picia piwa nic nie wynika i to samo zrobiłby z Karolem Nawrockim. – Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem, o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto – podkreślił.

Okazuje się, że na miejscu doszło do zgrzytu. Niektórzy z gości pubu wykorzystali okazję, próbując skompromitować Trzaskowskiego. Na nagraniach słychać, jak zaczęli skandować hasła anty-PO. – Rafał, Rafał rzuć monetę, czy dziś jesteś LGBT – krzyczeli.

Mentzen poszedł na piwo z Sikorskim i Trzaskowskim, żeby wykręcić taki numer xDDDD



Piękne xD pic.twitter.com/as4YrCw5Jd — Jan Molski 🇵🇱 (@JanMolskiIII) May 24, 2025

Przeczytaj również: