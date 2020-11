Rafał Trzaskowski zaalarmował we wtorek, że w Warszawie sytuacja epidemiologiczna jest „tragiczna”. Prezydent stolicy poinformował, że respiratory nadal są na SOR-ach, ale obecnie zabrakło ich już przy łóżkach covidowych. Nie obyło się bez krytyki pod adresem rządu.

Podczas konferencji prasowej padło pytanie o dostępność respiratorów w warszawskich szpitalach. W odpowiedzi Trzaskowski przyznał, że sytuacja jest bardzo trudna. „Jeśli chodzi o respiratory, to sytuacja jest krytyczna, bardzo trudna. W Warszawie są jeszcze wolne respiratory, ale nie ma ich przy łóżkach covidowych. One są właśnie na SOR-ach i w tych miejscach, gdzie potrzebne są do wykonywania operacji” – mówił.

Trzaskowski zasugerował, że rząd wprowadza samorządowców w błąd, bo podaje liczby, z których wynika, że respiratory nadal są dostępne. Zdaniem prezydenta Warszawy, sytuacja wygląda inaczej. „Natomiast przy łóżkach covidowych w Warszawie ich nie ma. Są jeszcze i to w bardzo ograniczonej liczbie na innych oddziałach” – przyznał.

Trzaskowski uderza w rząd

Prezydent Warszawy kontynuował krytykę rządu. „Jesteśmy zaskakiwani decyzjami rządzących, którzy chcą wprowadzić 35 proc. łóżek covidowych we wszystkich szpitalach.” – mówił Trzaskowski. „My od samego początku mówiliśmy, że to będzie miało bardzo poważne konsekwencje i dzisiaj w swoim apelu mówimy, że powinny być wyznaczone szpitale, które nie są covidowe, które normalnie funkcjonują i szpitale covidowe.

„Jeżeli będziemy wprowadzali łóżka covidowe we wszystkich szpitalach, to będzie to skutkowało tym, że nie będziemy mogli wykonywać bardzo wielu operacji ratowania życia, choćby na kardiologii” – dodał Trzaskowski.

Nowe przypadki w Polsce

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 364 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Wprawdzie to więcej niż w ciągu ostatnich dwóch dni, jednak wówczas mieliśmy do czynienia z danymi weekendowymi. Dziś liczba przypadków nie przekroczyła granicy 20 tysięcy.

Resort poinformował również o śmierci 227 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarło 31 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 196 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 414 844 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. 6 102 osoby nie żyją a 159 986 uznano za wyzdrowiałe.

