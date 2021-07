Donald Tusk oficjalnie powrócił do polityki i przejął władzę w Platformie Obywatelskiej. Natychmiast pojawiła się fala spekulacji, że Rafał Trzaskowski miał inny plan na najbliższą przyszłość opozycji. Wielu komentatorów i zwykłych internautów zwróciło uwagę na jego zachowanie i wyraz twarzy podczas sobotniej Rady Krajowej.

Podczas Rady Krajowej Donald Tusk ogłosił, że wraca do polskiej polityki. Wygłosił też okolicznościowe przemówienie, w którym skupił się na atakach na PiS. Niektórzy komentatorzy zwrócili uwagę, że choć były premier wspominał o Borysie Budce, to ani razu nie padło nazwisko Trzaskowski. A to właśnie prezydent Warszawy miał mieć ambicje do przejęcia władzy w partii.

Trzaskowski załamany?

Taką formę powrotu Tuska do polskiej polityki wielu odczytuje jako afront w stosunku do prezydenta Warszawy. W ostatnich dniach niektóre media wprost pisały o narastających nieporozumieniach. Pojawiły się nawet sugestie, że Rafał Trzaskowski może dokonać rozłamu w największej partii opozycyjnej.

Wielu zwróciło uwagę, że podczas Rady Krajowej, na której Tusk ogłaszał powrót, Trzaskowski nie miał zbyt wesołej miny. Niektórzy odczytywali z jego wyrazu twarzy przygnębienie, a nawet załamanie. W sieci pojawiło się wiele zdjęć ukazujących niewesoły wyraz twarzy prezydenta Warszawy.

Przypadek Trzaskowskiego pokazuje, że w polityce trzeba płynąć na fali i wykorzystywać każdy moment, bo może się wydawać, że nie ma konkurencji, jest czas na zakładanie stu ruchów i szukanie spinu, a potem zza pleców wychodzi taki Tusk i o władze nie prosi, tylko ją bierze. — Marcin Makowski (@makowski_m) July 3, 2021

Tusk wraca

Tusk, podczas swojego wystąpienia, powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż jego sympatycy oraz poplecznicy długo czekali na jego powrót. „Wróciłem na 100 procent” – powiedział były premier, który z polskiej polityki był wyłączony przez długi czas.

Były szef polskiego rządu dodał również, że powrót w szeregi PO zaproponował mu dotychczasowy przewodniczący partii, Borys Budka. „Borys mi sam zaproponował powrót. Widzę, że chcecie zrobić wyjątkowe rzeczy, nie patrzycie się na własne interesy. Zobaczyłem to w was i dlatego właśnie wróciłem” – powiedział Tusk, który dodał, że czuje się współodpowiedzialny za przyszłość PO.

Tusk błyskawicznie nawiązał również do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Przyznał, że w naszym kraju rządzi „zło”. „Dziś zło rządzi w Polsce, wychodzimy, żeby bić się z tym złem, to nie wymaga dodatkowego uzasadnienia (…) Zło, które czyni PiS, jest tak permanentne i oczywiste. Może dlatego ludzie opuścili ręce. Jak widzisz zło: nie pytaj o dodatkowe powody, tylko z nim walcz” – powiedział.

