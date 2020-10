Rafał Trzaskowski za pośrednictwem mediów społecznościowych komentował wczorajszą decyzję o włączeniu Warszawy do tzw. żółtej strefy. Do jego słów bardzo emocjonalnie odniosła się aktorka Anna Oberc. W dosadnych słowach dopytywała prezydenta Warszawy o środki na utrzymanie aktorów.

Trzaskowski w obszernym wpisie na Facebooku przyznał, że spodziewał się decyzji o objęciu stolicy tzw. żółtą strefą. „Od dłuższego czasu z niepokojem obserwowałem z moimi współpracownikami wzrost liczby zakażonych koronawirusem w Warszawie” – przyznał. „Warszawa od 10 października, czyli od najbliższej soboty, będzie w żółtej strefie. Zresztą nie tylko stolica – cała Polska.” – przypomniał.

Prezydent Warszawy poinformował, że na terenie stolicy stworzono sieć punktów pobrań, gdzie można wykonać szybkie testy na obecność koronawirusa w organizmie. „Dzięki temu będziecie mogli wykonać to badanie blisko domu, bez konieczności przemieszczania się po mieście.” – zapewnia Trzaskowski. „Tak jest zdecydowanie szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej.” – podkreśla.

Trzaskowski apeluje do Warszawiaków

Polityk PO zwrócił się bezpośrednio do Warszawiaków. „Proszę Was raz jeszcze – traktujmy nowe zasady bardzo serio. I nie dlatego, że za ich nieprzestrzeganie grożą kary. Róbmy to nie tylko dla siebie, ale dla naszych bliskich.” – apeluje Trzaskowski. „Główny sens noszenia maseczek w miejscach publicznych nie polega bowiem na tym, że chronimy samych siebie. Maseczka jest przede wszystkim po to, żeby chronić innych!” – zaznaczył.

Do wpisu prezydenta Warszawy odniosła się aktorka Anna Oberc dobrze znana z telenoweli „M jak Miłość”. Występuje także w teatrach Komedia, Kwadrat, Capitol, czy Kamienica. Trzaskowski mocno oberwał, bo aktorce puściły nerwy i zabrała głos w bardzo emocjonalny sposób.

„Czekamy na rekompensaty za straty!!! Co z artystami? Aktorami? Z czego będziemy żyć Panie Prezydencie??? W innych krajach EU ludzie mają godne rekompensaty… a Wy macie nas w dup.e… może by Pan pomyślał? O nas! Aktorach! Artystach!!! Nie możemy pracować w teatrach… ale Lidle i Biedronki bez testów i full obłożenia… Skoro taki Pan fajny” – napisała Oberc.

Kolejny rekord

W piątek padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 4739 przypadków. Resort powiadomił również o śmierci 52 osób.

To najwyższa dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem. Poprzedni rekordowy wynik padł w czwartek, kiedy odnotowano 4280 przypadków. Od początku prowadzenia w Polsce testów na SARS-CoV-2 potwierdzono już 116 338 przypadków.

