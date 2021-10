Rafał Trzaskowski skomentował wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący nadrzędności prawa unijnego nad krajowym. Ostro odpowiedział mu Patryk Jaki.

„Trybunał Konstytucyjny przyznał rację premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który zgłosił wątpliwości, czy zasada wyższości prawa unijnego nad krajowym, zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej, jest zgodna z Konstytucją RP. Wniosek premiera poparli przedstawiciele: prezydenta, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prokuratury i Sejmu. Przeciwne stanowisko zgłosili przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich” – podaje serwis money.pl.

Swoją opinię na ten temat przedstawił Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy i jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej wprost pisze o Polexicie. „Nie wierzyliście w Polexit? Wierzyliście w PiS-owskie uchwały? No to właśnie kolejny krok na drodze do #Polexit został wykonany” – napisał.

„Trudno sobie wyobrazić poważniejsze naruszenie zobowiązań państwa członkowskiego niż orzeczenie pseudotrybunału pod dyktando Kaczyńskiego” – dodał Rafał Trzaskowski, którego wpis w serwisie społecznościowym Facebook odbił się bardzo szerokim echem.

Trzaskowski pisze o Polexicie, Jaki komentuje

Wpis Rafała Trzaskowskiego błyskawicznie skomentował Patryk Jaki. Polityk Solidarnej Polski, który sprawuje funkcję Posła do Parlamentu Europejskiego użył mocnych słów wobec prezydenta Warszawy.

„Niesamowite. Wystarczy przyznać, że nasza Polska jest ważniejsza ma być traktowana tak jak jak inne państwa i to Polacy mają decydować, o tym kto w ich imieniu podejmuje decyzje(a nie niewybierani przez nikogo europejscy biurokraci) a już duża cześć „polskich” polityków, dziennikarzy, naukowców jest oburzona” – napisał polityk.