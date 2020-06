Już w najbliższą niedzielę odbędzie się w naszym kraju pierwsza tura wyborów prezydenckich. Z sondaży wynika, że konieczne będzie przeprowadzenie również drugiej tury. Z prognozy portalu Stan Polityki wynika, że zdecydowanie największe szanse na zwycięstwo ma Rafał Trzaskowski.

Wszystkie sondaże wskazują, że Andrzej Duda ma przewagę nad pozostałymi kandydatami w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Jak wynika z analizy portalu Stan Polityki, urzędujący prezydent w pierwszej turze może liczyć na 41,01 proc. głosów. 31,89 proc. poparcia ma Rafał Trzaskowski, 11,50 proc. Szymon Hołownia, 6,99 proc. Krzysztof Bosak, 3,56 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz a 3,36 proc. Robert Biedroń.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w drugiej turze. Jeżeli do niej dojdzie, a wszystko na to wskazuje, to szanse będą znacznie bardziej wyrównane. Z prognoz portalu Stan Polityki wynika, że drugą turę wygra Rafał Trzaskowski, który uzyskałby 51,44 proc. poparcia przy poparciu dla Andrzeja Dudy wynoszącym 48,56 proc.

O ciekawe, jak informuje portal Stan Polityki najwyższy wynik, jaki mógłby uzyskać Trzaskowski, to 53,38 proc., zaś najniższy 49,52 proc. Z kolei Duda mógłby uzyskać najwyżej 50,58 proc. poparcia przy najniższym wyniku 46,62 proc. „Przy założeniu, że druga tura odbyłaby się dzisiaj, na podstawie aktualnych sondaży Rafał Trzaskowski ma 96 proc. szansy na zwycięstwo, przy 4 proc. szansy Andrzeja Dudy” – czytamy.

Źr.: Stan Polityki