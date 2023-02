Rafał Trzaskowski czeka na wizytę Joe Bidena. Prezydent Warszawy opublikował w sieci nagranie, w którym odniósł się do planowego spotkania. Wspomniał o praworządności.

Prezydent USA Joe Biden przebywa z wizytą w Polsce. Kluczowym elementem jego pobytu będzie przemówienie wygłoszone we wtorek o godz. 17.30 (wejście od godz. 14) w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Dziennikarze spekulują, że Biden spotka się nie tylko z przedstawicielami centralnych władz Polski, ale także z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Polityk opublikował w sieci nagranie, na którym podzielił swoimi przewidywaniami i nadziejami związanymi z wizytą.

– Historyczna wizyta prezydenta Bidena w Warszawie, która na pewno potwierdzi nasze nasze gwarancje bezpieczeństwa. Po wizycie w Kijowie na pewno potwierdzi też zaangażowanie prezydenta Bidena w pomoc Ukrainie – podkreślił.

– To niesłychanie istotne, możemy czuć się bezpieczni. To też pewien hołd złożony Polsce. Polska jako sojusznik staje się bardzo ważna – bez nas nie można pomagać Ukrainie w sposób skuteczny. Zarówno rządzący, jak i opozycja, mówią w tu jednym głosem, jesteśmy razem – dodał.

Trzaskowski: Wizyta Bidena to okazja, aby mówić o demokracji i praworządności

Podczas nagrania, Trzaskowski zwraca uwagę, że wizyta Bidena to także okazja, by podzielić swoimi refleksjami dotyczącymi najwyższych wartości, takich jak demokracja. – [Wizyta – red.] to też okazja, aby mówić o demokracji i praworządności, dlatego, że dzisiaj, całej Europy i NATO nie stać na to, aby na wschodniej flance mieć kraj, który ma problemy z demokracją – stwierdził.

Wizyta @POTUS @JoeBiden w @warszawa to z pewnością potwierdzenie gwarancji naszego bezpieczeństwa. To docenienie ogromnego wysiłku całego polskiego społeczeństwa, które zaangażowało się w pomoc przyjaciołom z Ukrainy. Ale to także przypomnienie o tym, jaką wartość ma demokracja. pic.twitter.com/DiyrgYshDF — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 21, 2023

– Polska musi być najsilniejszą demokracją w regionie. Również po to, by zademonstrować to Ukraińcom. Gdy skończy się wojna, będą potrzebowali wzorców, aby wejść do UE i NATO – dodał.

