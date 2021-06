Rafał Trzaskowski na antenie TVN 24 komentował możliwy powrót Donalda Tuska do bieżącej polskiej polityki. Prezydent Warszawy stwierdził, że „cieszy się” z chęci zaangażowania byłego premiera. Przyznał, że niedawno osobiście z nim rozmawiał na temat problemów opozycji.

W mediach pojawiły się niedawno plotki, jakoby współpracownicy prezydenta Warszawy krytycznie odnosili się do powrotu Tuska. Obawiają się, że mogłoby to pokrzyżować plany na zmianę układu sił w opozycji. Na antenie TVN 24 padło zatem pytanie, jak Trzaskowski osobiście ocenia powrót Tuska, i czy nie jest to „cios w plecy”.

„Ja się bardzo cieszę, że Donald Tusk chce się zaangażować, wszystkie ręce na pokład. Rozmawiałem sam z Donaldem Tuskiem, niepokoi się o kondycję opozycji i jeżeli chce nam pomóc swoim autorytetem to można się tylko z tego cieszyć” – stwierdził Trzaskowski w odpowiedzi.

Trzaskowski chce wzmacniać PO

Padło również pytanie, czy Trzaskowski chciałby w partii takiego szefa jak Tusk. „Przede wszystkim trzeba pytać Donalda Tuska o dokładne intencje i aspiracje, dlatego że nie do końca wiemy jakie ma plany” – mówił prezydent Warszawy. „Ale jestem absolutnie przekonany, że w tej chwili naprawdę potrzebne jest nam wzmocnienie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby patrzeć do przodu, żeby konsolidować wszystkie siły po stronie opozycji” – przyznał.

„Uważam, że trzeba do sprawy podejść jak najszerzej. Potrzebna jest i PO – jak najsilniejsza, w jak najlepszej kondycji, i Koalicja Obywatelska – nasi koalicjanci. I trzeba iść szerzej – samorządowcy, nowe środowiska” – mówił Trzaskowski. Dodał, że w jego ocenie PiS najbardziej boi się właśnie PO, więc dlatego ta formacja powinna być jak najsilniejsza.

Źr. rmf fm