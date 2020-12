Rafał Trzaskowski zareagował na ostatnie wypowiedzi Grzegorza Schetyny. – Najwyraźniej nie jest zaangażowany w życie partyjne – oświadczył na antenie Polsat News. Prezydent Warszawy odniósł się także do ataku na jego ruch społeczny.

Ostatnie wypowiedzi medialne Grzegorza Schetyny nie mogły się podobać politykom z kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Podczas ubiegłotygodniowej rozmowy na antenie RMF FM bronił koncepcji „totalnej opozycji”, którą zaatakował niedawno Borys Budka.

Dopytywany przez Roberta Mazurka, czy kontynuacją jego idei mógłby być ruch Rafała Trzaskowskiego przypomniał, że prezydent Warszawy zdobył ponad 10 milionów głosów. Pojawiła się jednak sugestia błędu po stronie Trzaskowskiego.

– Ale tego projektu dzisiaj nie ma. On nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował w kampanii wyborczej. Nie przekształcił się w konstrukcję polityczną, która jest obecna na politycznej scenie – powiedział.

Trzaskowski odpowiada Schetynie: Nie jest zaangażowany w życie partyjne

O komentarz do wypowiedzi byłego szefa PO został poproszony sam Trzaskowski. – Grzegorz Schetyna najwyraźniej nie jest zaangażowany i chyba ostatnio również nie jest zaangażowany w życie partyjne, skoro przez cały czas krytykuje – powiedział w Polsat News.

– Powiem tylko tyle i dziwi mnie, że tak bardzo się martwi o ruch. My jasno żeśmy powiedzieli co będziemy robili. To nie jest partia polityczna, tylko przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim budować zaufanie – dodał.

Trzaskowski tłumaczył, że tworzenie ruchu było utrudnione przez pandemię COVID-19. Niemniej jednak prezydent Warszawy pochwalił się sukcesami. – Mamy swoją radę ekspertów, którzy pomagają nam formułować jasne postulaty wobec rządu. Przygotowaliśmy inicjatywę 250 polskich samorządowców, którzy nasiali list do Komisji Europejskiej – przypomniał.

– Przygotowujemy się spokojnie do tego, żeby wykonać tę pracę organiczną jak skończy się Covid, to żeby wyjść z bardzo konkretnymi przedsięwzięciami – dodał.