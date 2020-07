Tuż po ogłoszeniu wyników exit poll Rafał Trzaskowski otrzymał zaproszenie od zwycięskiego Andrzeja Dudy. Choć prezydent Warszawy długo zwlekał z przyjęciem zaproszenia, to ostatecznie potwierdził, że do spotkania dojdzie. I to jeszcze w tym tygodniu.

Trzaskowski poruszył temat spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą podczas briefingu prasowego. Prezydent Warszawy przyznał, iż otrzymał zaproszenie na spotkanie, które miałoby się odbyć w czwartek. Zapewnił, że tym razem weźmie w nim udział.

„Otrzymałem zaproszenie od prezydenta Dudy na czwartek rano i oczywiście skorzystam z tego zaproszenia. Zwłaszcza że jest to dzień przygotowań do rocznicy Powstania Warszawskiego. Będę się też z prezydentem widział w Muzeum Powstania i liczę na konstruktywną rozmowę” – stwierdził Rafał Trzaskowski.

Jeszcze w dzień drugiej tury wyborów Trzaskowski otrzymał zaproszenie od Dudy. „Chciałem dziś jeszcze zaprosić Rafała Trzaskowskiego z małżonką do Pałacu Prezydenckiego. Na godzinę 23. Żebyśmy podali sobie rękę i żeby ten uścisk ręki zakończył tę kampanię” – mówił prezydent Duda.

Wtedy Trzaskowski zaproszenia nie przyjął. „Nasze wspólne spotkanie to dobry pomysł, Panie prezydencie @AndrzejDuda. Dziękuję. Najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW” – napisał na Twitterze.

Źr. dorzeczy.pl;