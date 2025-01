Minister sprawiedliwości jest z Teksasu, który ma spluwę za paskiem, jak się pochyla. Przecież to się w pale nie mieści – mówił Rafał Trzaskowski na spotkaniu w Starogardzie Gdańskim. Prezydent Warszawy odniósł się także do materiałów swojego rywala. – Kogo to obchodzi? – pytał retorycznie.

Rafał Trzaskowski zabiega o głosy, kontynuując objazd miast i miasteczek w całej Polsce. W piątek pojawił się w Starogardzie Szczecińskim. W swoim wystąpieniu w zaskakujący sposób nawiązał do sportowych filmików udostępnianych przez Karola Nawrockiego.

– Jeżeli w tym wszystkim miałby być prezydent, który nie wie nic, albo ścieli te łóżka dla kolegów i to jedyne, co go interesuje, co najwyżej czasami powie, jaki to on jest nieprawdopodobnie silny, kto go będzie słuchał? Że on boksuje w lesie, kogo to obchodzi? – zastanawiał się.

– Dzisiaj ludzi obchodzi, żeby ktoś potrafił załatwić dla Polski jak najlepsze warunki dla naszego rolnictwa i gospodarki. To ludzi obchodzi – dodał.

Trzaskowski o Ziobrze: To się w pale nie mieści

Następnie w ostrych słowach zabrał się za byłego ministra sprawiedliwości. – Wyobraźcie sobie, jakby ich zaprosić, tego pajaca Ziobro, co on by opowiadał, opowiadałby o tym, że on sobie pistolety kupił – podkreślił. – Minister sprawiedliwości jest z Teksasu, który ma spluwę za paskiem, jak się pochyla. Przecież to się w pale nie mieści – dodał.

Trzaskowski zwrócił uwagę na wielki zapał opozycji w ciągu 8 lat rządów PiS. Jednocześnie zapewnił, że poprzednia władza będzie rozliczona. – PiS próbował to zniszczyć, nie udało im się tego zniszczyć przez 8 lat i dzięki wam, dzięki tej waszej energii, dzięki społeczeństwu obywatelskiemu, dzięki organizacjom pozarządowym, ale dzięki też samorządowi dzisiaj udało się wygrać wybory i jesteśmy na dobrej drodzy, żeby wzmacniać demokrację, wzmacniać praworządność, a tych, którzy łamali prawo po prostu rozliczyć – podsumował.

