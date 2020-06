Ktoś mi może wytłumaczyć co (w dobie internetu i powszechnego dostępu do informacji) chce ugrać takim gadaniem Rafał #Trzaskowski? Ma aż tak krótką pamięć? Cynicznie kłamie bo wstydzi się tego co robił? Uważa ludzi za idiotów? No nie wiem. pic.twitter.com/ScVrLiv5kv